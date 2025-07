Em evento organizado por Amanda Areval, acadêmicos de Arquitetura do Ifro dão “show” em apresentação de projetos inovadores para Vilhena

Com o auditório da Câmara de Vereadores repleto de produções acadêmicas arquitetônicas e tecnológicas, a abertura do projeto “Vilhena em Perspectiva”, organizado pela vereadora Amanda Areval e pelo Ifro Vilhena, revelou diversos estudos, projetos e propostas detalhadas para soluções de problemas reais do município.

A iniciativa, idealizada pelo professor Roberto Guimarães, do Ifro Vilhena, contou com a presença de assessores parlamentares, servidores da Prefeitura, lideranças partidárias e do vereador Eliton Costa.

O evento trouxe ao conhecimento público projetos de conclusão de curso que abordam temas como acessibilidade, habitação de interesse social, requalificação urbana, sustentabilidade ambiental, espaços de acolhimento, mobilidade urbana, revitalização de espaços públicos, entre outros.

Os acadêmicos apresentaram seus estudos nos telões da Câmara, além de levar materiais informativos de apoio e até mesmo uma maquete. Em exposições bem conduzidas, organizadas com apoio da acadêmica Rayssa Forte, os estudantes demonstraram domínio dos conteúdos e sensibilidade às realidades locais. (Veja abaixo a lista dos projetos apresentados).

Logo na abertura, Amanda Areval destacou o papel transformador da Arquitetura e o compromisso do poder público com a juventude e o futuro. “O que vimos hoje é um retrato da capacidade dos nossos estudantes. Eles não apenas sonham com uma cidade melhor, eles projetam, calculam, modelam e apresentam caminhos para isso acontecer. E cabe a nós, autoridades, valorizar e dar voz a essa produção. Este é nosso intuito com este evento, que servirá, certamente, para a viabilização de diversos destes projetos, que nos conquistaram!”, garantiu.

O vereador Eliton Costa também elogiou os acadêmicos e a iniciativa. “Coloco aqui meu mandato à disposição de vocês para conseguirmos apoio financeiro a estes projetos sensacionais. Fiquei muito impressionado e interessado neles. Contem comigo para buscarmos ainda mais projetos e soluções para Vilhena”, afirmou.

O professor Roberto Guimarães, da área de Tecnologia da Informação, e a professora de Arquitetura Fernanda Oliveira, enfatizaram que os TCCs “são projetos executáveis, prontos para serem adaptados e implementados, o que significa economia, inovação e inteligência para o município. Muitos já vêm com estudos, plantas, orçamentos e justificativas técnicas.”

OS PROJETOS

Divididos em quatro rodadas de apresentação, os projetos envolveram TCCs, projetos para o Ifro, bem como propostas de empreendedorismo e automação, uma delas, inclusive, premiada recentemente. Veja a lista dos estudos exibidos no evento:

1ª RODADA – TCCs

Lígia Almodovar – Revitalização parque de exposições

Fabrício Barbosa – Oásis Urbano

2ª RODADA – Projetos IFRO

Carlos Daniel Oliveira dos Santos – Container Intinerante

Rayssa Forte Lopes – Centro de Tecnologia

Geovana Laura Borges – Panificadora

3ª RODADA – Projeto Empreendedorismo

Rayssa Forte (organização) – Conect Vilhena

4ª RODADA – Apresentações de automação

Jackeline Martins de Lima – Automação e informatização do Lar dos Idosos

Carlos Daniel Oliveira dos Santos (organização) – Praças Públicas e Parques Urbanos

Unidade Básica de Saúde e Casa dos Idosos – Roberto Guimaraes (professor / idealizador)

Na organização técnica do evento estiveram envolvidos os acadêmicos Rayssa Forte Lopes e Carlos Daniel, bem como os estudantes Victor Fernandes, Maria Eduarda Julio e Fabricia Horbach.

PERSPECTIVAS

A diversidade dos temas demonstra a amplitude da formação oferecida pelo IFRO e a sensibilidade dos acadêmicos às diferentes camadas da vida urbana.

Ao final do evento, os parlamentares presentes se comprometeram em apoiar as iniciativas e buscar apoio externo. A expectativa é que a visibilidade dada aos projetos estimule o financiamento das propostas e crie uma cultura duradoura de valorização da produção técnica e científica local.

Acesse todos os 25 projetos organizados para esta ação e tantos outros no link:

https://repositorio.ifro.edu.br/