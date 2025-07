Motoneta avança sinal e causa acidente no centro de Vilhena; condutor foge com criança após colisão

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) atendeu uma ocorrência de acidente envolvendo duas motonetas no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Marques Henrique, na região central de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo site Extra de Rondônia, o condutor de uma motoneta Honda Biz, que transportava uma criança na garupa, seguia no sentido Porto Velho quando, segundo testemunhas, avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com outra motoneta da mesma marca, de cor preta. Esta última era conduzida por uma mulher e tinha outra passageira, trafegando no sentido da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Com o impacto, todos os envolvidos foram lançados ao solo e sofreram ferimentos. No entanto, o homem que teria causado o acidente se levantou rapidamente, pegou a criança e deixou o local com o veículo, fugindo sem prestar socorro.

As duas mulheres que estavam na motoneta atingida foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional com escoriações.

Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que passava pelo local prestou apoio imediato, isolando a área até a chegada da equipe da Ptran, que realizou os procedimentos de praxe e registrou a ocorrência.