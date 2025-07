PF encontra 14 mil dólares na casa de Bolsonaro; ex-presidente é alvo de operação nesta sexta

Alvo de busca e apreensão, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e permanecer em casa entre 19h e 6h, além de ser proibido de acessar as redes sociais. Ele também está proibido de manter contato com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro — que está nos Estados Unidos atuando para que o país aplique sanções ao ministro do STF.

O ministro Alexandre de Moraes determinou as medidas cautelares atendendo a uma representação da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo os investigadores, Bolsonaro tem atuado para dificultar o trâmite da ação penal por tentativa de golpe de Estado, no qual é réu, além de ter iniciativas que indicam os crimes de obstrução de Justiça, coação no curso do processo e ataque à soberania nacional.