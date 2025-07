Ricardo Frota, vice-presidente estadual do NOVO, anuncia pré-candidatura ao governo de RO em 2026

O advogado, jornalista e analista político Ricardo Frota anunciou oficialmente sua pré-candidatura ao governo de Rondônia nas eleições de 2026, representando o Partido NOVO.

Vice-presidente estadual da legenda, Frota concedeu entrevista ao site Extra de Rondônia, na qual destacou os motivos que o levaram a colocar seu nome à disposição e apresentou suas principais propostas para o Estado.

Segundo ele, a decisão surge em meio a uma crescente insatisfação popular com os nomes tradicionalmente colocados para a disputa ao Executivo estadual. “Onde quer que eu vá, percebo uma insatisfação crescente da população com os nomes que têm se apresentado para disputar o governo de Rondônia. As pessoas estão cansadas da velha política, das promessas vazias e da lentidão nas entregas. Elas esperam algo diferente — esperam uma liderança que represente inovação, seriedade e compromisso real com a boa gestão pública”, afirmou Frota.

O pré-candidato ressaltou que o NOVO se apresenta como uma alternativa concreta para os eleitores rondonienses, defendendo uma gestão moderna, focada em resultados, com redução de despesas, desburocratização e liberdade econômica. “Nosso estado tem avançado de forma tímida, travado por burocracia, desperdício de recursos e uma máquina pública ineficiente. Rondônia tem potencial para crescer muito mais, mas precisa de coragem para romper com práticas ultrapassadas”, pontuou

Frota destacou que áreas como a saúde pública exigem atenção imediata. “A saúde pública encontra-se em estado crítico, praticamente em UTI. O cidadão rondoniense merece dignidade, atendimento de qualidade e respeito. O NOVO acredita que isso é possível, com planejamento, responsabilidade e compromisso com resultados.”

Ele ainda explicou que sua pré-candidatura está em fase de estruturação, com agendas de viagens sendo elaboradas para o segundo semestre. Frota tem intensificado o diálogo com lideranças do interior e destacou sua forte ligação com Vilhena, onde seu pai reside. “Tenho fortes conexões com Vilhena, onde meu pai reside, e isso reforça ainda mais meu compromisso com o interior do Estado. Já fui representante da FENACOM em Rondônia, o que também me proporcionou estreitar laços com profissionais da comunicação em todo o Estado.”

Para Ricardo Frota, o NOVO representa mais do que um partido político: “É uma visão de futuro, baseada em princípios sólidos e em respeito ao cidadão. Acreditamos que Rondônia pode mais — e juntos, com coragem e competência, vamos provar isso em 2026.”