THIAGO FLORES: Novo marco ambiental recebe apoio do agro em RO

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) foi parabenizado nesta semana pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON) e pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondônia pela sua atuação decisiva na aprovação do novo marco do licenciamento ambiental. A medida foi celebrada como uma conquista histórica para o setor produtivo do estado.

A nova legislação garante mais agilidade nos processos de licenciamento, sem abrir mão da segurança jurídica e do equilíbrio ambiental, fatores essenciais para quem vive do campo e precisa de previsibilidade para investir e produzir. O projeto busca modernizar as normas, eliminar burocracias excessivas e respeitar as peculiaridades regionais — um passo importante principalmente para Rondônia, um dos estados que mais crescem na produção agropecuária no país.

“A aprovação desse marco legal é um reconhecimento de que é possível sim produzir e preservar. Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável de Rondônia e com o fortalecimento da agricultura familiar, que move a economia de muitas famílias rondonienses”, destacou o deputado.

As entidades representantes dos produtores rurais reconheceram o trabalho técnico, firme e equilibrado do parlamentar, que sempre defendeu os interesses do setor produtivo sem comprometer a responsabilidade ambiental.

O deputado reforçou que seguirá atuando para garantir leis que respeitem quem produz, promovam o desenvolvimento e levem em conta as características únicas da Região Norte.