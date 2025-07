Vilhena entra no mapa global da inovação com realização do NASA Space Apps Challenge 2025

Nos dias 3 e 4 de outubro, a cidade de Vilhena (RO) sediará pela primeira vez o NASA Space Apps Challenge, considerado o maior Hackathon de inovação aberta do mundo.

A maratona global será realizada na Cooperativa Educacional de Vilhena – FAVOO, com o apoio institucional e estratégico do Sebrae em Rondônia, Sicoob Credisul, Hub de Inovação Hubee e da própria FAVOO.

A edição local integra o movimento mundial de inovação promovido pela NASA, reunindo mais de 300 cidades simultaneamente. A proposta é simples e potente: mobilizar mentes criativas para resolver desafios reais da Terra e do espaço com base nos dados abertos da agência espacial norte-americana.

O evento convida estudantes, programadores, designers, cientistas, makers e entusiastas da tecnologia a cocriar soluções que combinem ciência, impacto e propósito.

“A realização do Space Apps em Vilhena é mais do que um evento, é um posicionamento. Acreditamos que os territórios de fora dos grandes centros também têm capacidade de gerar soluções com alcance global. Estamos conectando Rondônia à fronteira da inovação mundial”, afirma Rangel Miranda, Analista de Inovação e Head de Startups do Sebrae em Rondônia.

Além da maratona em si, o evento contará com momentos de inspiração, mentorias, networking e pitch de projetos. As melhores soluções desenvolvidas localmente serão submetidas à avaliação internacional, com possibilidade de reconhecimento direto pela NASA.

A realização do Space Apps Challenge em Vilhena é fruto de uma articulação entre atores-chave do ecossistema local. O Sebrae em Rondônia assume papel de correalizador da iniciativa por meio de sua estratégia de fomento à inovação nos territórios. A FAVOO sedia o evento com sua infraestrutura educacional, mobilizando estudantes e professores. O Hubee, que atua como catalisador da inovação no Cone Sul, promove a ponte entre empreendedores e oportunidades. E o Sicoob Credisul, referência em cooperativismo de impacto, entra como apoiador institucional.

“Apoiamos o NASA Space Apps porque acreditamos no poder da educação empreendedora e da inovação aberta como ferramentas de transformação social. Nossa região tem talentos incríveis e esse evento é um convite para eles sonharem e construírem soluções para o mundo”, reforça Tiago Sartori, Superintendente de Estratégia e Inovação do Sicoob Credisul.

O Space Apps Challenge é gratuito e aberto ao público, com foco na multidisciplinaridade e colaboração. Não é necessário ser especialista em tecnologia: basta estar disposto a colaborar, aprender e criar. Os desafios envolvem temas como inteligência artificial, mudanças climáticas, cidades resilientes, sustentabilidade e exploração espacial.

Sobre o NASA Space Apps Challenge

Criado pela NASA em 2012, o Space Apps é uma iniciativa de ciência cidadã que busca engajar comunidades globais na resolução de problemas reais através da inovação aberta. Em 2024, o programa contou com mais de 57 mil participantes em mais de 320 cidades do mundo. Em 2025, Vilhena se junta oficialmente a essa rede global, reforçando o protagonismo amazônico na agenda internacional de inovação.