As equipes sub-18 masculina e feminina da Asbavi Sicoob Credisul 3×3, representantes de Vilhena, estão classificadas para as semifinais da seletiva estadual de basquete 3×3, que ocorre neste fim de semana em Ariquemes.

A competição é organizada como etapa classificatória para a fase regional da Conferência Norte do Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3 da CBB, que será realizada em Manaus.

Os jogos decisivos começam a partir das 9h da manhã deste domingo, 21, e as equipes vilhenenses buscam uma vaga na grande final, que garantirá o acesso à próxima fase do torneio nacional.

Na categoria sub-18 masculino, a seletiva conta com a participação de seis equipes. Durante a fase classificatória, disputada no sábado, a equipe da Asbavi venceu dois jogos e sofreu três derrotas. Apesar dos resultados irregulares, os vilhenenses conquistaram a classificação e enfrentarão o time da casa, Ariquemes, na semifinal.

A equipe masculina da Asbavi é composta pelos atletas Dhieson, Isac, Emanuel e Nicolas.

Já no feminino, com quatro equipes na disputa, o desempenho foi impecável. As meninas da Asbavi venceram todos os três jogos realizados no sábado e chegam à semifinal como favoritas.

O time feminino vilhenense é formado pelas atletas Thalia, Amanda, Ana Trajano e Saray.

A participação das equipes da Asbavi na seletiva estadual tem o apoio do Sicoob Credisul, reafirmando o compromisso da cooperativa com o incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas na região.