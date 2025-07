Deputado Alex Redano enaltece Dia de Campo em Machadinho D’Oeste e destaca importância da BRS Terra-anã para a agricultura familiar

MACHADINHO D’OESTE, RO – O deputado estadual Alex Redano fez questão de destacar a importância do 1º Dia de Campo sobre Banana, realizado no último 18 de julho em Machadinho D’Oeste.

O evento, que reuniu mais de 300 pessoas e apresentou a cultivar BRS Terra-anã da Embrapa, foi enaltecido pelo parlamentar como uma iniciativa de grande impacto para a agricultura familiar e o fortalecimento da economia rural no estado.

“Esse Dia de Campo é um marco. É assim que conseguimos transformar a vida das famílias do campo, levando inovação, tecnologia e novas oportunidades de renda para quem mais precisa. A banana BRS Terra-anã é resistente, produtiva e representa um futuro mais sustentável e lucrativo para os nossos produtores” afirmou Redano.

O evento foi promovido pela EMATER-RO, sob coordenação do gerente local Alessandro Pedralli da Silva, o “Xirú”, com apoio de diversas instituições. Para Redano, a união entre pesquisa, extensão rural e políticas públicas tem sido fundamental para desenvolver Rondônia com equilíbrio. “Ações como essa são resultado de muito trabalho, parceria e vontade de fazer a diferença. Fico feliz em ver a presença do IDARON, da SEAS, da Embrapa e, acima de tudo, dos produtores que acreditaram no projeto e participaram com entusiasmo.”

O parlamentar também destacou a importância de investir em eventos que valorizam outras cadeias produtivas além das tradicionais. “Machadinho mostra que há espaço para diversificar a produção, que podemos ir além da pecuária e do leite. Isso traz segurança econômica para as famílias e fortalece nosso interior.”

Segundo Alex Redano, o exemplo de Machadinho D’Oeste deve servir de referência para outros municípios. “Vamos continuar apoiando iniciativas como essa, alocando recursos e trabalhando junto com as prefeituras, associações e os produtores rurais. Onde há dedicação, respeito ao homem do campo e responsabilidade com o dinheiro público, os resultados aparecem.”

Ao final, Redano parabenizou a todos os envolvidos e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo rural. “Vamos seguir ao lado da EMATER, da IDARON, da SEAS e de todos que acreditam em um campo forte, moderno e cada vez mais valorizado em Rondônia.”

O Dia de Campo encerrou com a certeza de que a cultivar BRS Terra-anã não é apenas uma inovação tecnológica, mas um símbolo de esperança e renovação para centenas de famílias que vivem da agricultura familiar em Rondônia.