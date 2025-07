Homem de 60 anos morre em grave acidente na BR-364 próximo a Pimenta Bueno; vítima possivelmente residia em Vilhena

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem de 60 anos na noite deste sábado, 19, na BR-364, no trecho entre Vilhena e Pimenta Bueno, em Rondônia.

De acordo com informações apuradas pelo site Conexão Rondônia junto ao Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no km 128 da rodovia, nas proximidades da entrada conhecida como “Alagado”. Um automóvel Volkswagen Santana, com placas de Vilhena, seguia no sentido Pimenta Bueno–Vilhena quando o condutor tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou se deparando com um caminhão no sentido contrário.

Na tentativa de retornar à sua faixa de origem, o motorista perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista, despencando em uma ribanceira às margens da rodovia. O impacto foi violento.

O condutor do veículo, identificado como José Aparecido Bernardo Alves, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo apurações preliminares, ele possivelmente residia em Vilhena. Já o passageiro do veículo saiu ileso do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. O corpo da vítima foi removido pela funerária de plantão.

As causas do acidente seguem sob investigação.