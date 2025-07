Homem é baleado dentro de casa e polícia é acionada em Vilhena

Na noite de sábado, 19, uma tentativa de homicídio foi registrada em Vilhena, mobilizando equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

O caso ocorreu na Avenida Primeiro de Maio, onde um homem foi baleado dentro da própria residência.

A ocorrência teve início quando uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Major Amarante, esquina com a Rua Marcos da Luz, e foi abordada por um rapaz. Ele relatou que seu pai havia sido baleado e que o estava conduzindo ao hospital em uma bicicleta elétrica.

Imediatamente, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional.

Na sequência, os militares se dirigiram à residência onde ocorreu o crime para obter mais informações. No local, uma mulher, esposa da vítima, contou que estava em frente à casa quando uma motocicleta de cor preta, com dois ocupantes, se aproximou. O passageiro, descrito como um homem branco, alto, magro, vestindo camisa cinza de manga longa, calça escura e capacete preto, desceu do veículo armado com um revólver.

Segundo a testemunha, o criminoso a obrigou a entrar na residência e a agrediu com uma coronhada na cabeça, provocando uma lesão visível. Em seguida, ele entrou na casa e efetuou cerca de seis disparos contra seu esposo, que estava sentado no sofá da sala. Após os tiros, os suspeitos fugiram do local.

Diante da gravidade da situação, a PM isolou a área e acionou a Polícia Científica, que realizou os trabalhos periciais. Durante a perícia, foi encontrado um projétil de calibre .38 no local.

Após o término da perícia, os policiais foram ao Hospital Regional, onde a vítima passava por cirurgia. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências legais cabíveis.

A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso segue sob investigação.