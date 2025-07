Indicação atendida: Deputada Dra. Taíssa Sousa garante transporte para atletas mirins de União Bandeirantes participarem da RO CUP 2025

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) segue fortalecendo o esporte e valorizando a juventude rondoniense. Por meio da Indicação nº 12923/25, a parlamentar solicitou à Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) e ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN) a disponibilização de um ônibus para transportar os atletas da Escolinha de Futebol Primeiro Toque, do distrito de União Bandeirantes, até Ji-Paraná, onde está sendo realizada a 3ª edição da RO CUP 2025.

Os jovens atletas embarcaram na quarta-feira, 16, e devem retornar no domingo, 20, após o encerramento da competição. A participação dos jovens já é uma realidade e representa uma conquista importante para a comunidade.

A RO CUP é uma das maiores competições esportivas de base do estado, reunindo escolinhas e clubes de todo o Brasil. Uma verdadeira vitrine para o talento rondoniense, que promove integração, disciplina e sonhos por meio do esporte.

“A participação desses meninos em uma competição desse porte é uma chance de ouro. Garantir o transporte significa dar oportunidade e esperança para quem sonha em transformar a própria realidade com o futebol”, destacou a deputada Dra. Taíssa.

A parlamentar agradeceu à SEJUCEL e ao DETRAN pelo apoio à iniciativa e reforçou seu compromisso com políticas públicas que incentivem o esporte e valorizem os jovens do interior de Rondônia.

“É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou.

Reconhecida pelo trabalho social com crianças e adolescentes, a Escolinha Primeiro Toque agora brilha em Ji-Paraná com o apoio de mais uma ação do mandato participativo da deputada Dra. Taíssa Sousa.