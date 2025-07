Mulher é baleada na cabeça e no braço ao caminhar com dois homens no bairro Solar em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 20, uma mulher identificada como E.C.S.C., de 19 anos, foi socorrida com ferimentos graves causados por disparo de arma de fogo no bairro Solar, em Vilhena.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, após a vítima buscar ajuda em uma residência do bairro.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma possível situação de disparo em via pública. No local indicado, os policiais encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros prestando os primeiros socorros à vítima, que apresentava ferimentos no braço e na cabeça, compatíveis com lesões por projétil de arma de fogo. E., foi imediatamente encaminhada ao Hospital Regional.

Uma testemunha, morador da casa onde a vítima buscou ajuda, relatou que estava em casa com familiares quando ouviu um estampido semelhante a um tiro. Poucos minutos depois, alguém bateu insistentemente no portão. Ao verificar, encontrou a jovem ferida, sangrando e pedindo socorro. Segundo ele, a mulher declarou ter sido alvejada por um homem. O morador acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros.

No hospital, E., relatou aos policiais que caminhava pela Rua Ávila, no mesmo bairro, acompanhada de dois indivíduos um conhecido pela inicial “G” e o outro pela inicial “C”.

G., conduzia uma bicicleta verde da marca Poti, teria, sem qualquer provocação ou discussão, sacado um revólver calibre .38 e atirado em sua direção. A vítima disse que tentou se proteger colocando o braço à frente do corpo, sendo atingida no membro superior e na região craniana.

Devido à gravidade dos ferimentos, E., permaneceu internada sob observação médica. Até o encerramento da ocorrência, o autor do disparo não havia sido localizado.

A Polícia Militar registrou o caso no sistema Mobile e segue com as diligências para localizar os envolvidos e esclarecer os motivos da tentativa de homicídio.