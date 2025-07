Com uma atuação impecável, a equipe feminina sub-18 da Asbavi Sicoob Credisul 3×3 sagrou-se campeã da Seletiva Estadual de Basquete 3×3, realizada neste final de semana em Ariquemes.

O time, formado pelas atletas Amanda, Ana Luiza, Saray e Talia, venceu os quatro jogos que disputou e garantiu, de forma invicta, a classificação para a etapa regional nacional, que acontecerá em Manaus, entre os dias 29 e 31 de agosto.

O desempenho consistente das jovens vilhenenses foi decisivo para a conquista da vaga, reafirmando o potencial do basquete de base desenvolvido pela associação. Agora, a equipe concentra esforços não apenas na preparação para o próximo desafio, mas também na busca por patrocinadores para custear as despesas com transporte e alimentação durante a viagem à capital amazonense.

Já no masculino, a equipe sub-18 da Asbavi, composta pelos atletas Dhieson, Isac, Emanuel e Nicolas, também teve boa participação na seletiva. Após avançar até a semifinal, os vilhenenses foram superados pela equipe anfitriã, que acabou se consagrando campeã da categoria.

O resultado geral reforça o destaque da Asbavi no cenário estadual do basquete 3×3 e ressalta a importância do apoio da comunidade e de empresas locais para que os jovens atletas possam representar Vilhena e Rondônia na etapa nacional da competição.