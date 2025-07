Caminhoneiro é preso com quase meia tonelada de Skunk em posto de combustível na BR-364 em Vilhena

No último sábado, 19, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecente no município de Vilhena, no Cone Sul do estado.

A ocorrência teve início quando uma guarnição da PMRO abordou um caminhoneiro de 26 anos em um posto de combustível às margens da BR-364. Durante a fiscalização de rotina, os policiais notaram um comportamento excessivamente nervoso por parte do motorista, especialmente ao ser questionado sobre o tipo de carga que transportava.

Diante da suspeita, e visando assegurar a legalidade da ação, a equipe militar solicitou apoio da PRF para uma fiscalização mais detalhada do veículo, um caminhão Scania R 440 A6X2.

Após verificação minuciosa, os policiais rodoviários federais localizaram e apreenderam cerca de 473,52 quilos de Skunk, uma variação da maconha com alto teor de concentração de THC. A droga estava escondida no compartimento de carga do caminhão.

O motorista, o entorpecente e o veículo foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O caso agora será investigado para apurar a origem e o destino da droga.