Delegação de organizações nacionais e internacionais visita Sicoob Credisul para conhecer projetos socioambientais na Pré-COP 30 

Uma caravana com representantes do Governo Federal, Banco Central do Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento Invest (BID), Centro Internacional de Comércio (ITC), Organização das Nações Unidas (ONU), Sistema OCB nacional e de Rondônia, Secretaria Geral da Presidência da República, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Banco Sicoob e Sicoob Central Norte, participarão, nos dias 24 e 25 de julho, de uma visita técnica a Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

A delegação conhecerá de perto projetos socioambientais da cooperativa e de parceiros como a Favoo e a Unimed. A visita é uma iniciativa do Sistema OCB nacional, que selecionou cinco cooperativas do país, e faz parte da Imersão Pré-COP 30, evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro, em Belém (PA).

A visita tem como objetivo fortalecer alianças estratégicas rumo à COP 30, que este ano terá como foco temas como mudanças climáticas, combate ao desmatamento, conservação da Amazônia, uso de energias renováveis, financiamento climático e práticas agrícolas sustentáveis. O momento é decisivo para que cooperativas reforcem seu compromisso com a neutralidade de carbono, mostrem sua força como agentes de transformação social, econômica e ambiental. Em 2025, declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas, o setor ganha ainda mais visibilidade.

Durante a programação, a comitiva visitará a sede administrativa da Sicoob Credisul e conhecerá a estrutura da Sicoob Agroshow, feira do agronegócio do Cone Sul de Rondônia, que reúne mais de 200 expositores. A delegação ainda conhecerá à Faculdade e Escola Favoo, que adota um currículo inovador, com o cooperativismo integrado às disciplinas. A instituição junto com a Sicoob Credisul é idealizadora do Hubee, centro de inovação e tecnologia que apoia startups e empreendedores.

Na área da saúde, a delegação visita ainda o Hospital Cooperar, resultado da união entre a Sicoob Credisul e a Unimed. A unidade é uma das mais modernas de Rondônia. A programação também inclui experiências culturais e gastronômicas dentro do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena. O jantar “Noite na casa de um colono amazônico”, assinado pelo chef Eduardo Fernandes, que trará pratos com ingredientes nativos da Amazônia. Já o almoço “Chef Black – Queima do Alho no Bosque”, comandado por JP Danoli, celebrará a cultura sertaneja.

Para o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, a visita reconhece o trabalho que vem sendo feito. “Receber uma delegação desse porte é uma honra e um grande estímulo. Mostramos que é possível fazer cooperativismo com inovação, inclusão e sustentabilidade. A Sicoob Credisul acredita na força da intercooperação. Estamos prontos para oferecer soluções reais e locais para os desafios globais que estarão em debate na COP 30.”