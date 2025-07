Deputada Rosangela Donadon destina R$ 90 mil para campeonato infantil que integra calendário da Federação de Futebol de RO

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) destinou R$ 90 mil em emenda parlamentar à Associação Vilhenense de Árbitros, recurso fundamental para a realização do Campeonato Rondoniense Infantil Sub-11 e Sub-13, que teve início na última sexta-feira (18), em Vilhena, e integra o calendário oficial da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

A competição reúne cerca de 500 jovens atletas de várias cidades do estado e está sendo disputada em dois espaços: o Estádio Portal da Amazônia e o Clube Embratel. As finais estão marcadas para a manhã da próxima terça-feira (23).

A deputada participou da abertura do campeonato e reforçou, em seu discurso, o compromisso com o desenvolvimento do esporte de base em Rondônia. Para ela, investir em crianças e adolescentes por meio do esporte é uma forma eficaz de transformar realidades, promover inclusão e formar cidadãos. Rosangela destacou ainda que eventos como esse, realizados com organização e apoio público, geram oportunidades concretas para jovens talentos e fortalecem o interior do estado.

O campeonato também ganhou dimensão nacional com a presença do observador técnico e diretor do Fluminense, Carlos Cintra, que está acompanhando os jogos com o objetivo de selecionar mais de dez atletas para a realização de testes no clube carioca. A oportunidade reforça o papel do evento como porta de entrada para jovens talentos do futebol rondoniense.

A realização do campeonato também fortalece o trabalho da Federação de Futebol de Rondônia, presidida por Heitor Costa, tendo como vice-presidente Natal Jacob, que também é o diretor das categorias de base. Natal tem atuado diretamente na organização e no acompanhamento técnico da competição, reforçando o compromisso da FFER com a formação de novos atletas e a interiorização das ações esportivas no estado.

Com os recursos garantidos pela deputada Rosangela Donadon, foi possível custear a estrutura do campeonato, apoiar a logística das delegações, adquirir materiais esportivos e mobilizar árbitros e profissionais da área técnica. Mais do que um torneio, o campeonato representa um passo importante na consolidação do esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano.

A atuação parlamentar de Rosangela Donadon vem se destacando pela sensibilidade às causas da juventude e pelo investimento direto em ações que impactam positivamente a vida de centenas de famílias. O Campeonato Rondoniense Infantil em Vilhena é uma prova concreta de que, com parceria e compromisso, é possível transformar o presente e construir um futuro melhor para Rondônia.