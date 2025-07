Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Vilhena

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu na manhã desta segunda-feira, 21, em Vilhena, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 59 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A vítima seria sua própria filha, uma menor de idade.

Segundo informações repassadas pela autoridade policial, a prisão foi decretada pelo Poder Judiciário após representação formal apresentada pelo delegado titular da DEPCA, Mayckon Douglas Pereira. A solicitação foi embasada em provas colhidas durante as investigações, que apontaram indícios contundentes de autoria e materialidade do crime.

O suspeito foi localizado por policiais civis e detido nesta manhã. Após ser conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional e agora está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressaltou que trata com máxima prioridade e rigor todos os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, reafirmando seu compromisso com a proteção dos vulneráveis. As investigações seguem em sigilo, respeitando os direitos da vítima e o devido processo legal.