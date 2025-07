Polícia Federal prende suspeitos por queimada ilegal durante operação em Rondônia

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na última sexta-feira, 18, dois indivíduos responsáveis por provocarem uma queimada ilegal nas proximidades da BR-364, em Rondônia.

A ação ocorreu no contexto da Operação Sentinelas da Amazônia 2025, que intensifica o patrulhamento preventivo e o combate a crimes ambientais na região.

Durante a fiscalização, os agentes visualizaram um foco de incêndio de grandes proporções, com densa fumaça que comprometia a visibilidade na principal rodovia federal do estado. Ao se aproximarem do local, os policiais encontraram um dos suspeitos utilizando uma vara para expandir as chamas, supostamente para limpar a vegetação em frente a uma propriedade rural.

Questionado, o homem afirmou estar agindo sob ordens do gerente da fazenda, que também estava presente. O gerente alegou que a queimada seria uma tentativa de conter outro foco de incêndio. No entanto, os policiais não constataram elementos técnicos que confirmassem essa justificativa.

Ambos foram autuados em flagrante por crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998, e encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia para os procedimentos legais.

A Operação Sentinelas da Amazônia 2025 foi criada para reforçar a atuação da PF durante o período de estiagem, época em que aumentam os focos de incêndio criminoso. Além de proteger o bioma amazônico, a operação busca preservar a segurança viária nas rodovias federais e evitar tragédias como as ocorridas em anos anteriores.

Somente nesta semana, a Polícia Federal já prendeu cinco pessoas envolvidas em queimadas ilegais no estado, com ações concentradas em áreas críticas e de maior risco ambiental.

