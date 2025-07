Serviço de emplacamento 100% online para veículos novos é lançado em Rondônia

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) de Rondônia apresentou à imprensa, na última semana, um novo serviço online: o ‘Emplacamento Digital’. A plataforma permite aos proprietários de veículos novos iniciarem o processo de primeiro emplacamento de forma totalmente online, pelo computador ou celular. O serviço estará disponível para os usuários a partir desta quarta-feira (23), dentro da Central de Serviços. A principal vantagem do ‘Emplacamento Digital’ é a oportunidade de realizar todas as etapas pela internet, como o envio de documentos, pagamento de taxas e acompanhamento do andamento do processo, até a etapa final de fixação da placa. Durante o lançamento do novo serviço, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que a medida reduz o tempo de espera e a necessidade de deslocamento até uma unidade física do órgão, oferecendo mais comodidade e eficiência aos cidadãos. “O novo serviço faz parte do esforço contínuo da gestão estadual para modernizar e digitalizar seus processos, alinhando-se às novas tecnologias e necessidades da população. Com essa novidade, Rondônia se destaca na transformação digital do setor de trânsito, tornando os serviços mais ágeis e eficazes”.

COMO VAI FUNCIONAR

O primeiro passo é acessar a Central de Serviços no site do Detran-RO e realizar o cadastro através dos dados pessoais; quem já é cadastrado basta entrar com login e senha. É importante ter digitalizado um documento válido com foto, comprovante de endereço, nota fiscal faturada na concessionária e nota fiscal de fábrica para anexar ao processo.

Depois de ter feito o login dentro da Central de Serviços, será necessário clicar na opção ‘Emplacamento Digital’, disponível a partir do dia 23 de julho. É importante ler com atenção as instruções que aparecem na tela antes de clicar em prosseguir. O próximo passo será informar o número da nota fiscal de compra e do chassi do veículo, preencher as informações pessoais, gerar as taxas e aguardar a compensação de pagamento, para levar o veículo até a estampadora para finalizar o emplacamento.

No sistema, o usuário ainda tem a opção de escolher a numeração placa, com um custo diferenciado pelo serviço.

PRAZOS

O prazo para tramitação e conclusão do processo depende do pagamento e compensação das taxas de emplacamento, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e de bombeiros. Se a opção de pagar na modalidade Pix for a escolhida pelo usuário, em torno de 15 minutos o processo avança para a fase de emplacamento, onde o proprietário leva o veículo até a estampadora de placa.

QUEM PODE SOLICITAR O SERVIÇO?

Qualquer pessoa em Rondônia que tenha comprado um carro zero, desde que não seja um tipo de veículo que necessite de vistoria veicular. Não poderão solicitar o serviço online, veículos destinados a pessoa jurídica, categoria aluguel, e veículos com notas fiscais faturadas há mais de 30 dias.