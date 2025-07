Vídeo: Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em Vilhena; um deles quebrou a perna

Na tarde desta segunda-feira, 21, um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Luiz Maziero, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Honda CG relatou que trafegava pela Presidente Nasser em direção à Avenida Rondônia quando foi surpreendido pelo piloto de uma motocicleta Honda XRE, que seguia no sentido contrário e teria feito uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Luiz Maziero sem observar a preferência. Sem tempo hábil para desviar, os veículos colidiram.

Com o impacto, o condutor da CG sofreu uma luxação no pé esquerdo. Já o piloto da XRE teve a perna direita fraturada, além de escoriações pelo corpo. Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhados ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) compareceu ao local, isolou a área do acidente, acionou a equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) para os procedimentos periciais e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

