Cotações do boi gordo: veja como a arroba estreou a semana

O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com preços mais baixos no início da semana.

Segundo o analista da consultoria Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, o adicional tarifário imposto pelos Estados Unidos ainda gera problemas para o Brasil.

“Com o segundo maior importador de carne bovina do país ausente, as exportações brasileiras tendem a recuar. As indústrias já interromperam a produção de novas remessas de carne para os Estados Unidos”.

Segundo ele, a entrada de animais confinados no mercado alongou as escalas da indústria brasileira e acelerou o processo de queda nos preços da arroba em diversos estados produtores.

Preços médios da arroba do boi