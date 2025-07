PF prende duas pessoas por transporte ilegal de madeira em RO

A Polícia Federal (PF) prendeu, na madrugada desta terça-feira, 22, duas pessoas por envolvimento com o transporte ilegal de madeira, em ações distintas realizadas nos municípios de Espigão do Oeste e Porto Velho, em Rondônia.

As detenções ocorreram no âmbito da Operação Sentinelas da Amazônia, que atua no combate a crimes ambientais na região da Amazônia Legal.

A primeira prisão aconteceu em Espigão do Oeste, durante uma fiscalização de rotina na via de acesso à Terra Indígena Roosevelt e ao Parque Aripuanã. Durante a abordagem a um caminhão carregado com toras de madeira, os agentes constataram que o veículo não possuía placas ou qualquer identificação. No interior do caminhão, foi encontrado um rádio comunicador acoplado a uma antena, ferramenta comum em esquemas de transporte ilegal de madeira extraída de Terras Indígenas. Diante dos indícios, o motorista foi preso em flagrante.

Já em Porto Velho, a segunda prisão ocorreu quando a equipe da PF identificou uma carga com aproximadamente 600 pranchas de madeira sendo transportadas sem qualquer documentação legal. O responsável não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF), exigido por lei para o transporte de produtos florestais de origem nativa. A ausência de comprovação da origem legal da madeira resultou na detenção do envolvido.

A Operação Sentinelas da Amazônia é uma ação estratégica da Polícia Federal, com foco na repressão ao desmatamento ilegal, grilagem de terras públicas, exploração predatória de recursos naturais e incêndios criminosos, sobretudo durante o período de estiagem. As ações contam com o uso de inteligência, sensoriamento remoto, patrulhamento terrestre e cooperação com órgãos ambientais, com o objetivo de proteger os biomas e responsabilizar criminalmente os autores de crimes ambientais.