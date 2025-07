COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

ÉRICA E MURILO – GWM HAVAL PHEV19 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o casal de médicos cardiologista MURILO SALANI GIL e dermatologista ÉRICA GUSUKUMA retirou seu maravilhoso HAVAL PHEV19. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda

ANA CLAÚDIA E JUSCELINO – GWM HAVAL H6PHEV34 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o casal empreendedor ANA CLAÚDIA TAKAHASHI BIANCHINI e JUSCELINO BIANCHINI retirou seu maravilhoso HAVAL H6 PHEV34. Na foto o casal com os filhos Melissa Ayumi, Larissa Yukari, Zion Kouki e Maysa Aiko e o consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors

RICARDO STELLATO – GWM HAVAL GT Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário RICARDO ESTEVES STELLATO retirou seu maravilhoso HAVAL GT. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda

RONILDO – GWM TANK 300 HI4-T Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário RONILDO PAULI DA GAMA PEREIRA com a esposa Veruza e o filho Guilherme retirou seu maravilhoso TANK 300 HI4-T a revolução do Off-Road. O consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors foi o responsável pela venda

LINDA VON RONDON FAZ ANIVERSÁRIO Estilista renomada e empreendedora da alta costura, LINDA VON RONDON comemora aniversário na próxima segunda-feira, DIA 28. Há anos, a prestigiada estilista surpreende com a criação dos exclusivos trajes, com os quais apresento o tradicional Troféu CACAU DE OURO que neste ano completa a 22ª Edição, e acontecerá no salão de festas do CATUAÍ Hotel em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo.

CONSULTORES DE VENDAS CITRÖEN e PEUGEOT Em Cacoal, registrei nas concessionárias PSV CITRÖEN e PEUGEOT a Gestora de vendas Kawanny Camargo e os consultores de vendas Deywysson Valentin, Pedro Fernandes Biazatte e Meliane Vitorino do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia

MARCIO ERMENEGILDO FAZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, o renomado decorador MARCIO ERMENEGILDO comemora aniversário no próximo DIA 30. Desde 2006 exercendo suas atividades na Capital do Café, a empresa ERMENEGILDO DECORAÇÕES é uma referência com seu leque de serviços e produtos. Além das decorações que são sua marca registrada, hoje a ERMENEGILDO DECORAÇÕES conta com um amplo e diversificado estoque de produtos para locação. Parceiro há anos do Troféu CACAU DE OURO que neste ano completa a 22ª Edição, e acontecerá no salão de festas do CATUAÍ Hotel em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo, Marcio Ermenegildo é o responsável pela decoração do tradicional evento

FÉRIAS EM JOÃO PESSOA João Pessoa capital da Paraíba com Centro Histórico considerado Patrimônio Cultural e Artístico do Brasil, é uma cidade rica em história e cultura que reflete mais de 400 ANOS. Seu Centro Histórico é um reflexo vivo da arquitetura colonial, com suas ruas de pedra e casarões antigos. A culinária paraibana oferece um festival de sabores tradicionais, incluindo pratos como carne de sol e a sobremesa cartola. Artesanato, folclore e a música tradicional como o forró, enriquecem as noites da cidade. João Pessoa não só preserva sua herança cultural, mas também oferece uma alta qualidade de vida com sua infraestrutura moderna. Por tudo isso, o empresário Otávio Foli sócio proprietário da CASA&DECORAÇÃO em Cacoal/RO, escolheu João Pessoa e passou recente temporada com a família e amigos. Na foto, nas pontas, Otávio Foli e a esposa Ivone Foli de blusa vinho, com o filho Otávio Henrique Foli e a filha Syndell Foli, seu esposo Ermerson Bino, e a filha Mariana Foli Crivelaro. Ao centro Elizania Krause boné rosa, com a filha Beatriz Gomes e o esposo Florisvaldo Gomes

HAPPY HOUR NA DIMARE – EQUIPE X PARCEIROS Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, parte da dinâmica e atenciosa equipe de colaboradores da prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE, recepcionou parceiros. Na foto nas pontas, os convidados arquitetos João Reis, Mirelli Azevedo e Gabriela Carnelós ladeiam a equipe da DIMARE vendedor externo Roberlei Vieira, empresário Wesley Garcia sócio proprietário da loja de camiseta preta, e os arquitetos Alana Freitas, Diego Deicke e Ketllyn Santana

UM ANO DE REALIZAÇÕES Curadora de peças decorativas, DEBORAH QUEIROZ tem chamado a atenção com a criação de ambientações residencial e corporativo, e comemorou UM ANO com seu prestigiado showroom em Cacoal/RO. Na foto Deborah Queiroz foi prestigiada pelos pais ROMEU MOREIRA e LÍDIA LURIKO da Farmácia YASSUDA