Estande da FIMCA Vilhena se destaca na primeira noite da SICOOB AGROSHOW

A participação da FIMCA Vilhena na SICOOB AGROSHOW começou com grande destaque. Na primeira noite do evento, o estande da instituição recebeu dezenas de visitantes interessados em conhecer os cursos oferecidos, as vantagens do vestibular 2025.2 e as promoções válidas exclusivamente durante a feira.

A equipe da COPEVE – Comissão Permanente de Vestibular esteve presente realizando atendimentos personalizados e esclarecendo dúvidas sobre o vestibular geral, que contempla cursos como Psicologia, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil, entre outros, e também sobre o vestibular de Medicina, curso autorizado pelo MEC e com a melhor estrutura da região.

Condições especiais para novos alunos e transferências

Durante a feira, quem visitar o estande pode garantir benefícios exclusivos. Segundo a diretora de marketing da FIMCA, Ana Clara Lisboa:

“Estamos oferecendo até 30% de desconto para quem se matricular nos cursos do vestibular geral e até 70% de desconto para quem fizer transferência de outra instituição para a FIMCA Vilhena. É uma oportunidade única de mudar de vida.”

O coordenador geral da FIMCA Vilhena, professor Mário Vitor Venancio, também reforçou o papel estratégico da presença da instituição no evento:

“Acreditamos que a educação transforma. Estar na SICOOB AGROSHOW é uma forma de nos conectarmos com a população, mostrando que a FIMCA está ao lado do desenvolvimento de Vilhena e da região.”

Atendimento de qualidade, ambiente confortável e brindes especiais

Além das condições especiais de matrícula, o estande da FIMCA foi pensado para proporcionar conforto e acolhimento. Visitantes foram recepcionados por uma equipe preparada e ainda ganharam brindes personalizados, como copos, carteiras e materiais personalizados.

A participação da FIMCA Vilhena na SICOOB AGROSHOW segue durante toda a programação do evento, com atendimento ao público, inscrições no local e muita informação sobre o futuro acadêmico de quem deseja ingressar em uma instituição sólida e reconhecida.

Inscreva-se: www.vemprafimca.com.br

Vestibular de Medicina: www.vemprafimca.com.br/vilhena

Atendimento: (69) 3322-8966

Instagram: @fimcavilhena