Festival Amazônico de Teatro abre inscrições para oficina e workshops em Vilhena 

Estão abertas as inscrições para os workshops e oficina do 6º Festival Amazônico de Teatro (FAT), que será realizado em Vilhena (RO).

As atividades, que acontecerão no espaço do Teatro Wankabuki, têm como objetivo fortalecer a cena teatral regional por meio da capacitação prática, troca de experiências e estímulo à criação coletiva.

Com vagas limitadas (de 20 a 30 por atividade), as inscrições devem ser feitas pelo link disponível no perfil @festivalamazonico nas redes sociais ou via linktr.ee/teatrowankabuki. A programação é voltada tanto para artistas e estudantes de teatro, professores, quanto para o público geral interessado em explorar a linguagem teatral e suas expressões na Amazônia.

Segundo Valdete Sousa, diretora teatral e coordenadora do projeto, o FAT 2025 foi pensado para ser um espaço inclusivo de arte e de aprendizado. “Queremos receber não só quem já faz teatro, mas todos que têm curiosidade e vontade de experimentar essa arte. Nosso compromisso é com a valorização dos artistas locais e com a construção de um conhecimento artístico e coletivo”, destaca.

O Festival Amazônico de Teatro é uma iniciativa que fomenta a produção teatral na Amazônia Legal, promovendo intercâmbios, ações formativas, apresentações de espetáculos, bate-papos e seminários. A edição 2025 é realizada por meio do Edital nº10/2024/SEJUCEL-SIEC – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense, por meio da Lei Paulo Gustavo.