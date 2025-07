Pimentense e Gazin Porto Velho conquistam títulos do Rondoniense Sub-11 e Sub-13 em Vilhena

O futebol de base de Rondônia ganhou novos campeões. Em finais emocionantes disputadas em Vilhena, o Clube Atlético Pimentense e o Gazin Porto Velho conquistaram os títulos do Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13, respectivamente.

Na decisão do Sub-11, realizada no estádio Portal da Amazônia, o Pimentense enfrentou o Sport Genus em uma partida cheia de emoção. Após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, a garotada do Rubro-Negro levou a melhor nas penalidades, vencendo por 5 a 4 e garantindo o troféu da categoria.

Já no Sub-13, o Pimentense também chegou à final, desta vez diante do Gazin Porto Velho. No entanto, quem se deu melhor foi a equipe da capital, conhecida como “Locomotiva”, que venceu por 1 a 0 e levantou a taça da categoria.

A competição, organizada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), contou com a participação de jovens atletas de diversas cidades do estado. Ao todo, foram disputados 38 jogos entre os dias 18 e 22 de julho, com partidas realizadas no estádio Portal da Amazônia e no CT Airesbool, em Vilhena.

José Natal Jacob, coordenador das categorias de base da FFER, destacou a importância da realização do campeonato. “Os campeões estão de parabéns, assim como todas as equipes participantes. A federação mais uma vez cumpriu seu papel, seguindo à risca o calendário. Foi um grande sucesso. A garotada está de parabéns. Agradeço aos clubes, escolinhas, ao nosso presidente Heitor Costa, aos diretores da federação e a todos os parceiros pelo apoio na realização dessas competições”, afirmou.

O Rondoniense de base segue como uma importante vitrine para o surgimento de novos talentos, reforçando o compromisso da FFER com o desenvolvimento do futebol no estado.