Retroescavadeira é entregue a Ministro Andreazza com apoio da deputada Gislaine Lebrinha

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou da entrega de uma retroescavadeira para o município de Ministro Andreazza.

O equipamento é fruto de solicitação da vereadora e presidente da Câmara, Jucileia, e vai reforçar os trabalhos realizados pela administração municipal.

A entrega foi realizada ao lado do prefeito Milla e do secretário municipal de Saúde, Elias, com quem a deputada tem somado esforços em ações voltadas ao desenvolvimento da cidade.

“É gratificante participar de conquistas como essa, que resultam do compromisso de lideranças locais com a população. Nosso mandato segue à disposição para viabilizar melhorias que atendam as demandas dos municípios e garantam mais qualidade de vida para as famílias”, afirmou Gislaine Lebrinha.

A deputada ressaltou a importância do Governo de Rondônia e do governador Marcos Rocha na viabilização das ações para os municípios. “Com o apoio do governador e de sua equipe, temos conseguido viabilizar ações concretas que beneficiam não só o estado como também as comunidades locais”, completou.

A retroescavadeira entregue à prefeitura vai auxiliar diretamente nos serviços de infraestrutura urbana e rural, contribuindo para o atendimento das necessidades da população de Ministro Andreazza.