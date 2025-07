Homem é executado a tiros em Vilhena

Na noite deste domingo, 27, um homem identificado como Josué Vargas Frontino, de 48 anos, foi executado a tiros na Rua 627, em frente a um bar situado na divisa entre os bairros Parque Industrial São Paulo e Embratel, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima foi atingida por diversos disparos de pistola. Pelo menos 13 cápsulas de munição foram encontradas no local pela equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec), que realizou os trabalhos de perícia.

A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime até a conclusão da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo será liberado para a funerária São Matheus, responsável pela remoção.

Ainda não há informações sobre a motivação ou dinâmica do crime, e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Mais informações a qualquer momento no Extra de Rondônia.