Casal vilhenense morre em trágico acidente de trânsito próximo à divisa entre GO e MT

O casal vilhenense Arinaldo Fontineli e Nair Nunes morreu nesta segunda-feira, 28, em decorrência de um trágico acidente automobilístico na BR-070, próximo à divisa entre os estados de Goiás (GO) e Mato Grosso.

Arinaldo era comerciante e Nair servidora pública municipal, atuando como auxiliar de enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena.

Através das redes sociais, a prefeitura divulgou Nota de Pesar. “Ela deixa um legado de compromisso, carinho e respeito por todos os colegas com quem conviveu ao longo dos anos em sua trajetória no serviço público. Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando os mais sinceros sentimentos pela perda irreparável”, lamenta a Nota.