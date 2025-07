Com 16 equipes, Campeonato Municipal de Futebol de Campo começa hoje em Vilhena

A emoção do futebol tomará conta do Estádio Portal da Amazônia a partir desta segunda-feira, 28, com o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2025.

A competição, realizada pela Prefeitura de Vilhena por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), conta com 16 equipes na disputa pelo cobiçado título e pela premiação total de R$ 15 mil, sendo R$ 10 mil destinados ao campeão e R$ 5 mil ao vice-campeão.

Na primeira fase da competição, as equipes foram distribuídas, conforme sorteio prévio, em quatro grupos, cada um composto por quatro times. As duas equipes melhores pontuadas em chave ao final da fase de grupos avançarão para a segunda fase.

A partida de abertura será realizada nesta segunda-feira, 28, às 20h, e terá no gramado do Portal da Amazônia CAV e Liverpool, pelo Grupo A. A rodada segue na terça-feira, 29, com Paysandu e Águia Dourada Teixeirão pelo Grupo B. Na quarta-feira, 30, o duelo será pela Chave C, com Rancho SB enfrentando o América. Fechando a primeira semana de jogos, na quinta-feira, 31, Atlética Titanium e VEC Sub17 fazem as suas estreias.

Confira a formação dos grupos:

GRUPO A: Primos Mercado Cristal, CAV, Liverpool e Falcão EC

GRUPO B: Atlética Titanium, VEC Sub17, Águia Dourada Teixeirão e Paysandu Frutos Do Goiás

GRUPO C: PL Contabilidade, Fúria G3x FC, Rancho SB e América

GRUPO D: Milão Carroceria Castilho, EC River, Real Cone Sul e Tornado FC