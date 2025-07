Delegado Camargo destina recursos e assegura espaço para empreendedores na Expoari

Durante a realização da 40ª Expoari, em Ariquemes, o deputado estadual Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do comércio local ao destinar R$ 100 mil em emenda parlamentar para a estruturação da FEMUAR — Feira Multissetorial de Ariquemes, espaço que integra a AGROARI, dentro do Parque de Exposições da cidade.

O recurso foi fundamental para garantir a participação de pequenos empreendedores e expositores, que puderam apresentar seus produtos, gerar renda e ampliar oportunidades de negócios durante o evento.

“Apoiar o pequeno empreendedor é investir na base da nossa economia. É dessa forma que incentivamos o crescimento, a geração de empregos e o fortalecimento do comércio local. Meu compromisso com Ariquemes é claro: fomentar a economia por meio de ações concretas que valorizam quem trabalha e produz”, destacou o parlamentar.

Delegado Camargo também reforçou seu posicionamento contrário ao aumento ou à criação de novos impostos, destacando as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores brasileiros. “No Brasil, empreender é um ato de coragem. A alta carga tributária muitas vezes sufoca quem quer crescer. Por isso, quando o poder público apoia eventos como a FEMUAR, está ajudando a criar um ambiente mais favorável para quem quer prosperar de forma honesta”, afirmou.

O deputado ainda explicou que, embora costume priorizar emendas para áreas essenciais como saúde, segurança e inclusão, neste caso entendeu como estratégica a destinação do recurso à FEMUAR, por se tratar de um incentivo direto à geração de renda e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

“Não é sobre festa, é sobre oportunidade. É sobre apoiar quem luta diariamente para manter um pequeno negócio de pé. Meu mandato está à disposição para continuar fomentando iniciativas como essa, que impactam positivamente a vida das famílias rondonienses”, finalizou Delegado Camargo.