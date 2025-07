Deputada Gislaine Lebrinha entrega 55 computadores à Fhemeron de Cacoal

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) entregou 55 computadores à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), no município de Cacoal. Os equipamentos vão reforçar o atendimento em toda a rede estadual.

A entrega foi feita durante visita da parlamentar à unidade, atendendo solicitação da presidente da Fhemeron, Gabriela Gaspar. Segundo a gestão da fundação, a modernização dos equipamentos contribui diretamente para a agilidade nos atendimentos e na organização dos dados de doadores e pacientes.

“Fico realizada sempre que tenho a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da saúde nos municípios de Rondônia. Esse investimento é uma forma de fortalecer o sistema de saúde e reconhecer o trabalho dos profissionais da Fhemeron”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.

A deputada também agradeceu o apoio do Governo de Rondônia e do governador Marcos Rocha, destacando que a parceria tem permitido avanços importantes nos municípios. “O trabalho em conjunto com o Governo tem possibilitado viabilizar ações que beneficiam não só o estado, mas principalmente as famílias e as pessoas do município de Cacoal”, reforçou.

A presidente da fundação agradeceu o apoio. “A deputada tem sido uma parceira importante no fortalecimento da Fhemeron. Esses computadores vão melhorar o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões e também aos cidadãos que se disponibilizam a doar sangue”, disse Gabriela Gaspar.

A implantação de tecnologias tem sido uma das prioridades da Fhemeron, que busca otimizar os processos de coleta, triagem e armazenamento de sangue no estado de Rondônia.