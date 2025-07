Eyder Brasil cumpre agenda em cidades do interior e ouve demandas da saúde e de mães atípicas

O deputado estadual Eyder Brasil segue cumprindo uma série de agendas no interior de Rondônia. Nesta semana, ele visitou as cidades de Presidente Médici, Urupá, Teixeirópolis e Ji-Paraná, localizadas na região central do estado.

Durante as visitas, Eyder Brasil se reuniu com representantes do poder executivo e lideranças das localidades, além de participar de encontros com a população. Um dos destaques da agenda foi a reunião com mães atípicas, que relataram dificuldades no acesso a tratamentos de saúde especializados para seus filhos.

“Essas famílias enfrentam uma realidade dura, que exige atenção do poder público. Estamos ouvindo, anotando e vamos buscar soluções concretas”, afirmou o parlamentar.

As conversas também giraram em torno de melhorias no sistema de saúde municipal, como a falta de médicos, exames e a necessidade de estrutura para atendimentos básicos.

A ação faz parte do compromisso do deputado de fortalecer o diálogo com os municípios, acompanhar de perto os desafios locais e encaminhar propostas junto ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa.

Segundo Eyder, essa é apenas uma parte do cronograma de visitas pelo estado. “Estamos indo onde o povo está, ouvindo e encaminhando soluções reais. Outras regiões de Rondônia também serão visitadas nesse segundo semestre de 2025”, concluiu.