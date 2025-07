Sete motoristas são flagrados dirigindo embriagados em Rondônia; Vilhena está entre os municípios com ocorrência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia flagrou, durante ações de fiscalização realizadas nos dias 26 e 27 de julho, sete motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

As ocorrências foram registradas nos municípios de Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho e Vilhena.

No sábado (26), por volta das 22h20, na BR-364, no Km 341, em Ji-Paraná, uma equipe da PRF realizava uma operação de fiscalização de alcoolemia quando se deparou com um veículo transitando com os pneus traseiros totalmente estourados, trafegando apenas sobre os aros metálicos. Foi dada ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e tentou fugir a pé após abandonar o carro. Ele foi alcançado pelos agentes, que constataram sinais evidentes de embriaguez, posteriormente confirmados por avaliação médica.

No domingo (27), durante patrulhamento ostensivo nos municípios de Ariquemes, Porto Velho e Vilhena, outros seis condutores foram abordados por apresentarem sinais de alteração psicomotora. Todos aceitaram realizar o teste do etilômetro, que apontou teor alcoólico superior a 0,33 mg/L de álcool por litro de ar expelido dos pulmões — limite que caracteriza crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante da constatação da infração, os motoristas foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil nos respectivos municípios para as providências cabíveis.

A PRF reforça o alerta sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool. A combinação de bebida e direção é perigosa e pode configurar crime de trânsito. O álcool compromete a capacidade de reação, a percepção de risco e a tomada de decisões, colocando em risco a vida do condutor, de passageiros e de terceiros.