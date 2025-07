VÍDEO: presidente do AVANTE convoca pré-candidatos e diz que meta é eleger deputados com média de 8 mil votos em RO

O deputado estadual Jair Montes, que também é presidente do Avante em Rondônia, usou as redes sociais para convocar pessoas interessadas em disputar as eleições de 2026.

Em vídeo gravado após retornar de Belo Horizonte (MG), o parlamentar comentou sobre a reunião nacional do partido, na qual foram discutidas estratégias para o próximo pleito.

Segundo Jair Montes, o encontro foi focado na organização interna e nas metas eleitorais da legenda. “Estamos definindo toda a estratégia do ano que vem”, declarou, ao citar que as eleições de 2026 contarão com disputas para os cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores por estado, governador e presidente da República.

O presidente estadual do Avante destacou que a meta da sigla é eleger de dois a três deputados estaduais e pelo menos um deputado federal em Rondônia. Segundo ele, o partido está buscando candidatos com potencial de votação regional. “Você que acha que tem voto, que faz voto, me procure. Entre em contato comigo nas redes sociais”, convocou o parlamentar, enfatizando que o partido pretende eleger deputados com média de 6 a 8 mil votos, o que reforça a estratégia de focar em candidaturas com base popular em setores específicos.

Jair Montes finalizou seu recado desejando bênçãos e deixando aberto o convite para novos filiados e lideranças políticas que desejem integrar o projeto do Avante para o próximo ciclo eleitoral.