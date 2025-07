PM desarticula depósito de drogas e apreende 174 kg de entorpecentes em Porto Velho

No final da tarde desta segunda-feira, 28, uma operação integrada da Polícia Militar de Rondônia desarticulou um ponto estratégico de armazenamento de drogas em Porto Velho.

A ação fez parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e envolveu efetivos do Batalhão de Policiamento de Fronteira e Divisas (BPFRON), do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), alunos do I Curso de Operações de Fronteira (COPFRON) e da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO).

A ofensiva ocorreu por volta das 17h30, na Rua dos Milagres, zona leste da capital, quando os policiais avistaram dois homens em frente a uma residência. Um deles portava um fuzil de forma ostensiva. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram para o interior do imóvel. Um deles foi capturado ainda no local, enquanto o outro conseguiu escapar pelos fundos, levando consigo a arma de grosso calibre.

Durante buscas no interior do barraco, os policiais encontraram 147,5 quilos de maconha prensada e 26,5 quilos de cloridrato de cocaína, totalizando 174 quilos de entorpecentes prontos para distribuição. Também foram localizados diversos sacos plásticos usados para embalar as drogas, uma roçadeira a combustão, que pode fazer parte da logística do grupo criminoso, e documentos que ligam o foragido ao local.

O homem preso confessou que atuava como vigia do depósito, função que caracteriza o crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi encaminhado à Central de Flagrantes da capital para os procedimentos legais.

Segundo a Polícia Militar, a ação representa um duro golpe contra o crime organizado na região e reafirma o compromisso da corporação com a segurança e a ordem pública em Rondônia.