Grêmio vence a primeira após volta do Brasileirão e traz alívio aos torcedores

Desde o retorno das competições após pausa para disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio não sabia o que era vencer.

Na noite de terça-feira (29), porém, o Imortal encerrou o jejum de vitórias ao bater o Fortaleza, por 2 a 1, com dois gols de Braithwaite, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados, o time gaúcho, além de voltar ao caminho das vitórias, se afasta ainda mais da zona de rebaixamento.

Até então, o Grêmio vinha de cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. Os resultados custaram uma eliminação na Sul-Americana, além da queda na tabela de classificação do Brasileirão. Com o resultado conquistado diante do Fortaleza, o Tricolor gaúcho traz alívio aos torcedores.

E a mudança não foi só de postura ou no placar de jogo. O técnico Mano Menezes propôs mudanças táticas importantes para enfrentar o Leão do Pici, com Alysson por dentro e Riquelme como ponta pela esquerda. Cristian Oliveira voltou para o lado direito e também teve boa atuação. Inclusive, foram Alysson e Cristian que sofreram os pênaltis convertidos por Braithwaite.

“Nossa vitória passou pelo nosso ótimo início de jogo. Estabelecemos uma ideia tática diferente em relação aos jogos diferentes. Nosso atacante ficava muito isolado. Entendia que o Alysson estava ficando muito no flanco e queria um jogador por dentro que se juntasse mais. Fizemos com os dois porque Riquelme fez de fora para dentro. A bola do segundo gol deixa bem claro. Podemos avançar nisso. Acho que o caminho é esse para tirar o melhor de cada um. São jogadores que definem bem, Braith conseguiu ter uma parceria mais próxima e cresceu. É o que a gente quer”, explicou Mano em coletiva após a partida.

No próximo sábado (2), o Grêmio de Mano Menezes e Braithwaite volta a campo para enfrentar o Fluminense, de olho em mais uma vitória para continuar a reação. O jogo acontece no Maracanã, às 21h (de Brasília).