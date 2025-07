PRF prende mulher com 5,5 kg de maconha, cumpre mandados de prisão e recupera moto adulterada em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou, no último fim de semana, uma série de ações que resultaram na prisão de quatro pessoas e na apreensão de drogas e veículo adulterado em diferentes pontos do estado.

No sábado (26), durante fiscalização a um ônibus interestadual que partira do Acre com destino ao Distrito Federal, a equipe da PRF em Ji-Paraná identificou cerca de 5,5 quilos de maconha escondidos na bagagem despachada por uma passageira de 20 anos. Diante dos fatos, a jovem foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil da cidade, juntamente com o entorpecente apreendido.

No domingo (27), por volta das 14h, em Ariquemes, uma equipe da PRF abordou uma motocicleta sem placa de identificação nas proximidades do KM 515 da BR-364. Após consulta aos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor, de 41 anos, pelo crime de tráfico de drogas, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Ainda em Ariquemes, no fim da tarde do mesmo dia, outra motocicleta foi abordada durante fiscalização de trânsito. Após verificação, os agentes descobriram que o veículo apresentava sinais identificadores adulterados. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a moto, para a delegacia local.

Já na noite de domingo, em Porto Velho, durante comando de fiscalização estática nas proximidades da unidade operacional da PRF, um carro de passeio foi abordado. Ao checar os dados dos ocupantes, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão preventiva por furto em aberto contra o passageiro. Ele também foi detido e conduzido à autoridade policial.

Todos os envolvidos foram apresentados à Polícia Civil nos respectivos municípios, e os materiais ilícitos apreendidos foram devidamente encaminhados para os procedimentos cabíveis. As ações fazem parte das operações contínuas da PRF no combate à criminalidade nas rodovias federais que cortam o estado.