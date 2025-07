Médico que atendia em Vilhena e Cerejeiras morre em trágico acidente no MT

A Nova Rota do Oeste foi acionada na manhã desta quinta-feira, 31, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito no km 758 da BR-163, no município de Sorriso, no estado do Mato Grosso.

As primeiras informações apontam que houve uma colisão transversal entre uma carreta Mercedes-Benz 1620 e um carro Volkswagen Nivus de cor branca. O impacto foi violento e mobilizou equipes de resgate da Concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No local, os socorristas constataram a morte do condutor do VW Nivus, identificado como Breno Altoé Lopes, de 39 anos. Ele era médico otorrinolaringologista e, segundo informações, dividia sua rotina profissional entre as cidades de Vilhena e Cerejeiras. Breno preparava sua mudança definitiva para Vilhena, onde planejava fixar residência e ampliar seus atendimentos.

A namorada do médico, que também estava no carro no momento do acidente, foi socorrida com vida pelo SAMU e encaminhada ao hospital da região. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O motorista da carreta envolvida no acidente saiu ileso e assinou o termo de recusa de encaminhamento pela equipe da Concessionária.

As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. A morte do médico gerou grande comoção entre pacientes e colegas das cidades onde ele atuava.