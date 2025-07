Mulher é detida após furtar bicicleta e ameaçar vítima em Vilhena

Na noite da última quarta-feira, 30, uma mulher identificada como D., foi detida pela Polícia Militar após confessar o furto de uma bicicleta e ameaçar a vítima do crime no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma situação inicialmente comunicada como furto. No local, a solicitante relatou que teve sua bicicleta da marca Lótus subtraída na segunda-feira, 28.

Uma testemunha, identificada como M., presenciou o momento do furto e reconheceu a autora como sendo D. Com base nas informações fornecidas, a vítima localizou a suspeita em um comércio do bairro Jardim Primavera e a questionou sobre o paradeiro do objeto furtado.

Neste momento, D., teria reagido com agressividade, proferindo ameaças e afirmando que “iria lhe dar uma facada”, gerando grande temor por parte da vítima.

Apesar de a bicicleta ainda não ter sido recuperada, a suspeita confessou o furto durante depoimento na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para onde foi conduzida pela equipe policial.

Diante da materialidade da ameaça recente, ela permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.