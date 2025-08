PRF apreende mais de 25 kg de skunk com casal na BR-364 em Vilhena

Na quarta-feira, 30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou uma apreensão significativa de drogas durante uma ação de fiscalização na BR-364, no município de Vilhena.

Um casal que trafegava em um veículo oriundo de Brasília/DF e com destino a Rolim de Moura/RO foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais utilizaram técnicas de entrevista para analisar o comportamento dos ocupantes do carro, o que levantou suspeitas. Ao aprofundarem a fiscalização no automóvel, a equipe percebeu um forte odor característico de maconha vindo do interior do veículo.

Diante disso, foi realizada uma busca minuciosa, que resultou na localização de compartimentos ocultos onde estavam escondidos 24 tabletes de skunk, uma variação mais potente da maconha. A droga totalizou aproximadamente 25,6 quilos.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena para as providências cabíveis.

A ocorrência evidencia a importância da atuação constante da PRF e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, especialmente nas principais rotas de transporte do país.