Cerejeiras completa 42 anos com extensa programação de atividades; confira

O município de Cerejeiras comemora, na próxima terça-feira, 5 de agosto, 42 anos de emancipação político-administrativa.

Para celebrar essa importante data, uma extensa programação de atividades foi preparada, incluindo festival sertanejo, corrida de rua e rodeio, entre outras atrações, que visam homenagear a história, a cultura e a comunidade local.

As celebrações terão início nesta sexta-feira, 1º de agosto, com o Festival de Música Gospel, nas categorias juvenil e adulto, destacando talentos locais que exaltam a fé e a arte. No sábado, 2 de agosto, a partir das 19h, ocorre o Festival Sertanejo, também nas categorias juvenil e adulto, com premiações para os vencedores. Além disso, será realizada a Feira de Agroartes, reunindo artesãos de toda a região do Cone Sul de Rondônia, promovendo uma grande mostra de talento, cultura e criatividade.

No domingo, 3 de agosto, a partir das 14h, haverá uma exposição de carros antigos no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, proporcionando uma oportunidade de apreciar veículos clássicos e históricos.

As comemorações continuam na segunda-feira, 5 de agosto, dia do aniversário do município. As atividades começam às 6h com a Corrida de Rua, que sai da Praça da Bíblia, com premiação total de R$ 4 mil. Às 7h, será realizada uma competição de ciclismo, com percursos de 49 km para os homens e 40 km para as mulheres, oferecendo uma premiação de R$ 9 mil.

Para encerrar as festividades, de 7 a 10 de agosto, será realizado o IV Agro Rodeio no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, com entrada gratuita, reunindo provas e shows que celebram a cultura agropecuária da região.