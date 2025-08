Deputado Luizinho Goebel parabeniza Cerejeiras pelos 42 anos de emancipação e destaca força do povo local

O município de Cerejeiras, localizado no Cone Sul de Rondônia, completa no próximo dia 05 de agosto 42 anos de emancipação política e administrativa.

A data marca a transformação do então distrito em município autônomo, iniciando uma nova fase de desenvolvimento e gestão própria.

Em homenagem à cidade, o deputado estadual Luizinho Goebel parabenizou a população cerejeirense, destacando a força e a dedicação dos moradores ao longo de mais de quatro décadas de história. Segundo o parlamentar, a trajetória do município reflete o espírito trabalhador do seu povo e a importância de Cerejeiras no cenário regional.

A Prefeitura de Cerejeiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SEMCEL), preparou uma programação especial para celebrar o aniversário, com atividades culturais, esportivas e de lazer para toda a comunidade. O prefeito Sinésio José (UB) e o secretário Cleiton Capanema convidam a população para prestigiar os eventos.

Confira a programação oficial do 42º aniversário de Cerejeiras:

01 de agosto – Festival de Música Gospel no barracão da Feira Municipal, com talentos locais nas categorias juvenil e adulto.

02 de agosto – Festival Sertanejo a partir das 19h, com premiações especiais.

Feira da Agroartes: exposição de artesanato com representantes de todo o Cone Sul.

03 de agosto, às 14h – Exposição de Carros Antigos no Parque de Exposições Toninho Campo Grande.

05 de agosto – Dia do aniversário:

6h – Corrida de rua com saída da Praça da Bíblia.

7h – Prova de ciclismo (49 km masculino e 40 km feminino).

Premiações: R$ 4 mil para corrida de rua e R$ 9 mil para o ciclismo.

07 a 10 de agosto – IV AGRO RODEIO no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, com entrada gratuita, montarias, exposições agropecuárias e atrações culturais.

O aniversário de 42 anos de Cerejeiras é um momento de celebração e também de reflexão sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda existem. O deputado Luizinho Goebel reforça seu apoio ao município e deseja que Cerejeiras continue crescendo com desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para todos.