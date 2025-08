Em visita ao EXTRA, diretor da UNINASSAU anuncia vestibular com bolsas para curso de Medicina em Vilhena

Na quinta-feira, 31 de julho, o diretor da faculdade UNINASSAU de Vilhena, Wellington Nascimento, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde anunciou o lançamento do edital do vestibular 2025.2 para o curso de Medicina, com início das aulas já em setembro deste ano.

Conforme o diretor Wellington, as inscrições para o vestibular iniciaram no último dia 28 de julho e seguem abertas até o dia 27 de agosto. A prova tradicional será aplicada no dia 31 de agosto (domingo), na própria unidade da UNINASSAU em Vilhena, localizada na Rua Cléber Mafra, bairro Orleans.

O vestibular oferece três formas de ingresso: pela nota do ENEM, para portadores de diploma e pela prova tradicional. Apenas os candidatos que optarem pela prova tradicional concorrerão a quatro bolsas de estudo para o curso de Medicina. Os quatro primeiros colocados na prova terão acesso a bolsas que variam entre 30% e 50% de desconto considerando o desempenho na prova, durante todo o curso.

Confira a distribuição:

1º lugar: 50% de bolsa

2º lugar: 50% de bolsa

3º lugar: 40% de bolsa

4º lugar: 30% de bolsa

As inscrições para o vestibular custam apenas R$ 100. Os aprovados também contarão com condições especiais de pagamento: as duas primeiras mensalidades custarão R$ 999 cada, e o restante do valor será diluído em até 72 vezes sem juros. Além disso, a UNINASSAU oferece parcerias com instituições financeiras como o Pravaler e o Sicoob do Esprito Santo, que possibilitam o financiamento de parte das mensalidades.

Wellington destacou que a iniciativa tem foco social, visando ampliar o acesso ao ensino superior de qualidade. “Essa campanha é exclusiva para a unidade de Vilhena, mas está aberta a candidatos de qualquer lugar do Brasil. Basta realizar a inscrição pelo nosso site e comparecer à prova no dia 31 de agosto”, explicou.

O diretor também lembrou que esta oportunidade de condições facilitadas de acesso ao ensino superior, vai encontro do Grupo Ser Educacional, por meio da UNINASSAU, com a responsabilidade social. A instituição, com apoio do presidente do Grupo Ser Educacional, Dr. Jânio Diniz, está oportunizando condições diferenciadas, com o objetivo de incentivar o acesso ao curso de Medicina em Vilhena. Clique AQUI e acesse o link.