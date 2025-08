Morador de Vilhena reclama de atendimento no Posto de Saúde da Avenida Brigadeiro

Reginaldo Ferreira Rubio, morador de Vilhena, entrou em contato com o site Extra de Rondônia para relatar sua insatisfação com o atendimento recebido no Posto de Saúde localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Segundo ele, procurou a unidade na última terça-feira (29) em busca de atendimento devido a fortes dores na garganta e dificuldade para respirar, agravadas por um desvio de septo nasal que aguarda cirurgia há mais de um ano.

De acordo com Reginaldo, após três noites sem conseguir dormir por conta dos sintomas, foi até o posto e explicou sua situação. A médica que o atendeu teria receitado apenas um soro nasal, sem solicitar exames ou prescrever outros medicamentos. “Falei que estava muito ruim, não conseguia respirar e, mesmo assim, ela só passou um soro. Nem exame de sangue ou raio-x ela pediu”, relatou.

Diante da piora no quadro clínico, Reginaldo decidiu buscar atendimento num hospital particular, onde passou por exames de sangue e raio-x. Ele afirmou que foi diagnosticado com celulite nasal — infecção que, segundo informou, teria sido agravada pelo desvio de septo. “Lá me atenderam, fiz os exames e comecei o tratamento com antibióticos”, contou.

Ainda, conforme o morador, a cirurgia para correção do desvio de septo foi solicitada na rede pública há mais de dois anos e chegou a ser marcada há cerca de um ano, mas até o momento não foi realizada. Após passar pelo Ministério Público, foi orientado a ingressar com uma ação judicial. “Agora tive que contratar um advogado particular para mover a ação e tentar conseguir essa cirurgia”, explicou.

Reginaldo afirmou que os gastos com atendimento e exames na rede privada somaram cerca de R$ 600. Ele também lamentou a situação e destacou que a falta de exames e medicação adequada no posto de saúde contribuiu para o agravamento do seu quadro clínico.

O Extra de Rondônia entrou em contato com a responsável pela unidade de saúde municipal, Patrícia Gomes, que é coordenadora da APS, que verificou o prontuário do paciente e declarou que “não foi prescrito somente soro, foi prescrito também um medicamento, foi realizado o exame físico certo e tem descrição correta de todo procedimento”.