Presidente da FFER entrega ao Sport Club Genus materiais esportivos do projeto Gol do Brasil

O presidente da Federação de Futebol de Rondônia, Heitor Costa, juntamente com o coordenador do Centro de Desenvolvimento de Futebol Jair Júnior realizaram a entrega de materiais esportivos do projeto Gol do Brasil ao presidente do Sport Club Genus, camisas, coletes, meiões, chuteiras entre outros materiais fundamentais para professores e jovens que participam das atividades do projeto.

O presidente Heitor Costa fez questão de entregar os materiais ao presidente do Sport Club Genus Evaldo Silva, “o Genus é o responsável pelo Projeto Gol do Brasil em Rondônia, após a inauguração do Centro de Desenvolvimento coordenado pelo professor Jair, eu repasso hoje o material para o Genus, eu faço questão de entregar e desejar ao Genus que faça um excelente uso dos materiais” ressaltou Heitor Costa.

Para o presidente do Sport Club Genus, receber o materiais é um momento ímpa de muita alegria e felicidade, “eu agradeço mais uma vez a confiança depositada pela FFER, pelo presidente Heitor e ao nosso presidente Samir, lembrando que esse trabalho já vem sendo realizado, desde quando fomos à CBF, em 2019 e 2022 nós fomos até a sede da CBF, apresentar o Projeto Renascendo pelo Esporte, quando nós fomos credenciado à representar a instituição desenvolvendo esse magnífico e extraordinário projeto aqui em Rondônia em parceria com a federação”, agradeceu Evaldo Silva.

O Sport Club Genus é um dos parceiros da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação de Futebol de Rondônia na execução do Projeto Gol do Brasil. O projeto promove o futebol como ferramenta de mobilização, educação, saúde e a promoção da cidadania, atendendo crianças e jovens de 6 a 17 anos. O Sport Club Genus tem um papel importante na implementação e divulgação do projeto em Rondônia.

O Sport Club Genus, tem promovido a capacitação de profissionais de futebol na região, através de cursos e palestras ministrados pela CBF, em parceria com a FFER e o próprio Sport Genus.

O Projeto Gol do Brasil em Rondônia tem como objetivo, desenvolver o futebol local e oferecer novas oportunidades para jovens atletas, o time grená da capital tem sido um importante aliado, utilizando sua estrutura e experiência para auxiliar na implementação do projeto e na formação de novos talentos.