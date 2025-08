“Vamos pra cima do sistema”, diz Rafael “Fera” ao tomar posse como deputado federal por RO; vídeo

Rafael Bento Pereira, conhecido como Rafael “É o Fera”, foi oficialmente empossado como deputado federal por Rondônia em cerimônia realizada na quinta-feira (31) na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A posse ocorreu de forma remota, com o compromisso regimental, como mostra vídeo divulgado pelo novo deputado federal, após a cassação do mandato de José Eurípedes “Lebrão” (União Brasil-RO), com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a retotalização dos votos de 2022.

Ele agradeceu a Deus, a sua família e ao povo rondoniense e deixou uma mensagem: “Se prepara, que o deputado federal ‘Rafael Fera’, o fiscal do povo, tá chegando aí. Vamos pra cima do sistema”.

CONVOCADO

Rafael Fera foi convocado como suplente do partido Podemos, com sua eleição formalizada pelo Ato da Mesa nº 209/2025, assinado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta.

A mudança reflete a retotalização ordenada pelo STF, que anulou a antiga regra eleitoral que exigia desempenho mínimo em sobras eleitorais. A nova contagem resultou na inclusão de Rafael “Fera” entre os deputados federais de Rondônia.

Ex-vereador em Ariquemes, Rafael se tornou uma voz ativa nas pautas regionais, destacando-se por ações voltadas à infraestrutura, saúde e educação. Apesar de já ter enfrentado cassação por decoro em nível municipal, ele recuperou os direitos políticos e agora representa Rondônia em âmbito nacional.

Com a posse concluída, Rafael “É o Fera” passa a atuar no Congresso Nacional, representando Rondônia na bancada federal.

>>> Assista, abaixo, o ato de posse do novo deputado federal de Rondônia: