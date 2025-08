Vereadora Amanda Areval é eleita delegada estadual para representar Vilhena na Conferência Estadual da Mulher

A vereadora Amanda Areval foi eleita delegada estadual de Vilhena para representar o município na Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.

A escolha ocorreu durante a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Vilhena, realizada na segunda-feira (28 de julho), em um evento histórico promovido pelo Conselho Municipal da Mulher, que reuniu lideranças políticas, representantes da sociedade civil e mulheres de diversos segmentos sociais.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência municipal contou com apoio da Prefeitura de Vilhena e teve como objetivo central discutir e aprovar propostas de políticas públicas voltadas às mulheres no âmbito municipal, com votação de propostas que irão à conferência estadual e federal. Os debates foram organizados em seis eixos temáticos, abrangendo desde a participação política até os direitos sexuais e reprodutivos. Amanda integrou as discussões do Eixo 1: Participação política paritária e fortalecimento da democracia.

“Foi um momento muito especial e necessário. Fico honrada em representar nossa cidade na etapa estadual, onde levaremos as demandas construídas coletivamente aqui em Vilhena. Nossa luta é por mais representatividade, mais direitos e mais proteção para todas as mulheres”, declarou a vereadora Amanda Areval logo após a eleição.

A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher e coordenadora da conferência, a advogada e assistente social Eline Bispo, destacou a importância do evento como um marco para as políticas públicas locais voltadas às mulheres. “Essa conferência mostrou a força da mobilização feminina em Vilhena. Ver mulheres debatendo, propondo e se organizando para ocupar ainda mais os espaços de decisão é um avanço enorme. Amanda será uma voz firme como representante do poder público na etapa estadual, com base nas propostas que construímos juntas aqui”, afirmou Eline.

Nos próximos dias Amanda Areval divulgará as propostas municipais aprovadas em suas redes sociais, com mais detalhes sobre os encaminhamentos para a conferência estadual. Dado que Vilhena foi enquadrada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Publica como a quarta cidade com mais estupros do país, proporcionalmente, o evento reforça o compromisso de lideranças femininas locais com a construção de uma sociedade mais justa, segura, igualitária e democrática para todas as mulheres.