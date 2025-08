Ex-senadora confirma visita de Lula a RO com foco em educação, obras do PAC e construção da ponte Brasil-Bolívia em Guajará-Mirim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou agenda em Rondônia entre os dias 1º e 8 de agosto.

Será a primeira visita oficial do chefe do Executivo ao estado desde o início de seu terceiro mandato.

A informação foi divulgada a Extra de Rondônia pela ex-senadora Fátima Cleide (PT), que atua atualmente como assessora do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A passagem de Lula pelo estado contará com a presença do ministro da Educação e terá como prioridade o fortalecimento do ensino superior em Rondônia. Entre os compromissos, estão previstas ações voltadas ao Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e à futura instalação do Hospital Universitário Municipal de Porto Velho.

De acordo com Fátima Cleide, durante a visita, Lula deve anunciar investimentos federais destinados à execução de 75 obras em 39 municípios rondonienses, por meio do Novo PAC Seleções. Os recursos contemplam áreas como saúde, educação, esporte e cultura, com expectativa de beneficiar cerca de 1,4 milhão de pessoas — o equivalente a 94% da população do estado.

Ela enfatizou que, outro destaque da agenda, será o anúncio da construção da ponte internacional sobre o rio Mamoré, ligando Guajará-Mirim (RO) a Guayaramerín, na Bolívia. A obra, prevista desde o Tratado de Petrópolis (1903), faz parte dos projetos estratégicos do governo federal para integração regional. A travessia terá 1,22 km de extensão e 17,3 metros de largura. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a licitação foi vencida pelo Consórcio Mamoré.

Apesar de entraves enfrentados em 2023, quando o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu a licitação por suspeitas de irregularidades, Cleide afirmou que o governo federal reafirma o compromisso com a execução da ponte, considerada estratégica para o comércio e a diplomacia com a Bolívia.