Família de jovem acidentada agradece atendimento recebido na UPA e Hospital Regional de Vilhena

A família de Ester Bond Silva, jovem envolvida em um acidente de moto ocorrido recentemente em Vilhena (RO), manifestou agradecimento público aos profissionais que prestaram atendimento a ela na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Hospital Regional do município.

Em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, a mãe da paciente, Ester, foi levada à UPA na manhã de quarta-feira e prontamente atendida pelo médico Itamar Soares da Silva Junior. Ela destacou que o atendimento foi ágil e atencioso desde a chegada, com realização imediata de exames de raio-X, diagnóstico de fratura na tíbia e aplicação de medicação para aliviar a dor.

A mãe de Ester afirmou que o médico demonstrou grande comprometimento, saindo pessoalmente da sala de atendimento para tentar, ainda naquele período da manhã, o encaixe da jovem com um ortopedista no Hospital Regional. “Foi um excelente atendimento, sem palavras”, disse a mãe emocionada.

Ela também destacou o cuidado humanizado de Itamar. “Ele agiu com humanidade, tratou a gente com respeito. Ele olhou nos nossos olhos, escutou com atenção, examinou minha filha com calma e nos deu segurança. Não ficou preso a computador ou celular. Fazia muito tempo que eu não via um atendimento assim, feito com o olho no olho”, disse.

No Hospital Regional, Ester foi atendida pelo médico ortopedista Rui Ramos dos Santos, que também foi elogiado pela família pelo atendimento prestado. Segundo a mãe, o médico foi preciso, educado e cuidadoso, demonstrando profissionalismo e empatia.

A manifestação pública da família reforça a importância de um atendimento humanizado e eficiente no sistema de saúde, especialmente em momentos de dor e fragilidade.